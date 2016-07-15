نجاة محافظ عدن من محاولة اغتيال في هجوم بسيارة ملغومة باليمن

قال مسؤولو أمن وشهود عيان إن محافظ عدن بجنوب اليمن نجا من هجوم بسيارة ملغومة استهدف موكبه اليوم الجمعة.

وبحسب رويترز فقد انفجرت سيارة متوقفة أثناء مرور المحافظ عيدروس الزبيدي والسيارات التي كانت تقل حراسه في منطقة إنماء.

وقال مسعفون إن جنديا أصيب. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها.

وتستعر حرب أهلية لأكثر من عام في البلاد وعمت الفوضى الأمنية في المدينة التي اتخذت منها الحكومة اليمنية مقرا مؤقتا.

وعين الزبيدي محافظا لعدن بعد مقتل سلفه في تفجير سيارة يوم السادس من ديسمبر كانون الأول أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه. وكان ذلك أحدث هجوم لفرع التنظيم المتشدد الجديد في اليمن ضد أهداف حكومية.

وحاول مهاجمون عدة مرات قتل الزبيدي في هجمات بسيارات ملغومة.