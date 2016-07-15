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الطفلة إلكسندرا أوين بطلة كليب حماقى استطاعت ان تكسب قلوب الجميع بخفة ظلها

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بطلة كليب حماقى الجديد

بطلة كليب حماقى الجديد

استطاعت الطفلة إلكسندرا أوين، التي ظهرت في كليب الجديد للمطرب محمد حماقى«ما بلاش»، أن تخطف قلوب وأنظار الجميع من خلال خفة ظلها وجمالها الساحر مما جعل الجميع يركز على معها أكثر من كلمات الأغنية وأداء حماقى مما اعطاها بريقآ واضفت حالة من الفرح للكليب.

ووصفها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»،بأكثر من وصف جمالى يدل على مدى حضورها وخفة ظلها، قائلين: «عسووولة ما شاء الله وهو بياخدها ف حضنه كدا بتبقى عسل خالص.. والبعض شبهه بدنيا سير غانم ».

والأغنية التى طرحها حماقى “مابلاش” ضمن ألبومة الأخير «عمره ما يغيب» الذي طرحه الصيف الماضي، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا عقب طرحه، وتعد أغنية «ما بلاش» هي ثاني أغاني الألبوم التي يقوم بطرحها على طريقة الفيديو كليب، بعدما طرح كليب «أجمل يوم» وقت  طرح الألبوم.

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