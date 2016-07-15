روسيا تنصب صواريخ "إس - 400" بالقرم وتدعو الغرب للحفاظ على الهدنة بسوريا

دعا وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، اليوم الجمعة، كافة القوى الغربية إلى القيام بعمل مشترك، من أجل تأمين استقرار الوضع فى محيط مدينة حلب السورية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن شويجو قوله "ندعو الولايات المتحدة وحلفاءها فى التحالف الدولى ضد (داعش) إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزما، واستغلال أقصى نفوذهم على كافة الفصائل الخاضعة لسيطرتهم فى هذه المنطقة، من أجل جعل الجميع ينضمون إلى الهدنة وتهدئة الوضع فى حلب".

من جانبه أعلن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، اليوم الجمعة، أن خبرة الجيش الروسى فى مكافحة الإرهابيين فى سوريا ستسمح بتعزيز قدرات القوات المسلحة ورفع مستوها بصنع نماذج جديدة من الأسلحة.

وقال شويجو - فى كلمة ألقاها خلال المؤتمر العلمى الذى عقد فى موسكو وأوردته قناة (روسيا اليوم) - " إن وضع القوات السورية قبل بدء العملية الروسية كان حرجا"، مشيرا إلى أن الإرهابيين كانوا يسيطرون آنذاك على أكثر من 70% من أراضى سوريا، وكانوا يواصلون التقدم على مختلف الاتجاهات.

>وأضاف وزير الدفاع الروسى "أن البلد الذى كان مزدهرا قبل ذلك تحول إلى مصدر لانتشار الخطر الإرهابي، مؤكدا أن خطرا حقيقيا على الأمن الوطنى الروسى كان ينبع من هذه المنطقة فى الشرق الأوسط".

كما قررت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، نصب بطاريات صواريخ حديثة فى شبه جزيرة القرم لحماية أجوائها من أى هجوم جوى، وأعلن المقدم يفغينى أولينيكوف، نائب قائد فوج الصواريخ المضادة للطائرات التابع لفرقة الدفاع الجوى 31، أن بطاريات صواريخ من طراز "إس-400" ستُنقل إلى ريف مدينة فيودوسيا فى القرم فى شهر أغسطس المقبل، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

ويجرى حاليا اختبار الصواريخ ومعداتها التى سيتسلمها الفوج، فى وسط روسيا، حيث تلقى أفراد الفوج التدريبات المناسبة فى أكاديمية الدفاع الجوي-الفضائى بمدينة "جاتشينا"، تجدر الإشارة إلى أن مهمة حماية أجواء القرم توكل حاليا إلى منظومات "إس-300".

>