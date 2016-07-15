بالصور..«محافظ أسيوط»: الإنتهاء من محطة مياه الوليدية نهاية سبتمبر المقبل

مراسل «ONA»:

> أعلن المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، عن انتهاء محطة المياه المرشحة بالوليدية فى نهاية شهر سبتمبر القادم وهو الميعاد الذى أقرته الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بعد تأخرهم فى تسليم المحطة فى 30 يونيو الماضى.

> جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، بأهالى منطقة الوليدية بحى شرق مدينة أسيوط عقب صلاة الجمعة بالمسجد الكبير للاستماع لمشاكلهم بحضور محمد حمدى دسوقى عضو مجلس النواب والمهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية ووكلاء الوزارات الخدمية بأسيوط.

وقال المحافظ، وفق بيان للمحافظة اليوم الجمعة، إن مشروعات المياه والصرف الصحى تأتى على رأس أولويات الدولة لتوصيل خدمة المرافق لجميع المواطنين بالقرى والمدن، لافتاً إلى متابعته الدورية للمشروعات لحل المشكلات وتذليل العقبات للانتهاء منها فى موعدها ، موضحاً أن مشروع محطة مياه الوليدية تأخر بسبب عدم ورود المعدات الكهروميكانيكية من الجمارك منوهاً عن اصدار تعليماته بفتح 5 آبار ارتوازية لمنطقة الوليدية وذلك بصفة مؤقتة لحل مشكلة ضعف المياه على أن تقوم الاجهزة المعنية بمديرية الصحة بأخذ عينات يومية ودورية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

يذكر أن ، مشروع محطة مياه الوليدية الجديدة الجارى إنشائها بطاقة إنتاجية بطاقة 52 ألف م3/يوم بتكلفة إجمالية 127 مليون جنيه وتغذى حى الوليدية بالاضافة إلى 7 قرى شمال مركز أسيوط وهى قرى سلام والعدر وبهيج ومنقباد وبنى حسين ونجع سبع ونجع العيسوية. واستمع المحافظ، إلى مشاكل المواطنين ومطالبهم وأعطى أوامر بحلها والتى تمثلت فى الرصف والنظافة والإنارة وإزالة الاشغالات.

> وكان محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته برصف منطقة الوليدية بالكامل من موازنة العام المالى الحالى وتم البدء برصف منطقة الجامع الكبير وجارى رصف المناطق تباعاً حتى يتم تغطية الوليدية بنسبة 100% قبل نهاية العام الحالى كما أمر بمراجعة أعمدة الإنارة بمنطقة الوليدية بالكامل وإنارتها وإصلاح التالف منها ، كما طالب الحى بحصر أراضى أملاك الدولة بالمنطقة بالتنسيق مع الاهالى لتوفير قطعة أرض لإنشاء مكتب بريد عليها يخدم أهالى المنطقة كما وعد بمخاطبة المسئوليين بالرى للتنسيق معهم بخصوص إقامة مقر لنادى الوليدية الرياضى على قطعة أرض تابعة للرى بالمنطقة قائلاً “أنه غير مقبول أن يكون لدينا نادى مثل نادى الوليدية الرياضى خاض مباريات الدورى الممتاز ولا يكون له مقر دائم بالمنطقة يضم الشباب الناشئين ويمارس به الأنشطة الرياضية”.

كما تطرق المواطنين إلى مشكلة القمامة والاشغالات وقال المهندس ياسر الدسوقى أن مشكلة القمامة ترجع لعدم وجود آليه لتجميعها كما أن للمواطن دور فى ذلك جنباً إلى جنب مع الدولة لافتاً إلى تنفيذ منظومة جديدة للنظافة خلال شهر سبتمبر القادم بالتنسيق بين منظمة Giz العالمية ووزارة البيئة لإنهاء مشكلة القمامة تماماً وأضاف أن الحى يقوم يومياً بالتنسيق مع المرافق لرفع الاشغالات أولا بأول وتم إنشاء سوق جديد لاستيعاب الباعة الجائلين بالمنطقة وجارى حصر الأراضى الفضاء لإنشاء أسواق أخرى حضارية للقضاء على الاشغالات وظاهرة الباعة الجائلين.

وبالنسبة لمشكلة التوك توك أكد المحافظ أنه تم عقد عدة اجتماعات مع المرور بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب لوضع آليه محددة لترخيص التوك توك على مستوى المحافظة خاصة وأن أغلبها لا يوجد لها أوراق ويقودها أطفال مما يتسبب فى كثير من الحوادث وتم الاتفاق أنه بدءاً من أول أغسطس القادم سيتم مراجعة جميع مركبات التوتوك فى جميع مراكز المحافظة وليس الوليدية فقط وتنفيذ حملات مرورية وضبط المخالفين الأقل من 18 سنة ولا يوجد لديه رخصه.