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وزيرة التضامن تفتتح ورشة «الابتكار من أجل التنمية»

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وزيرة التضامن تفتتح ورشة «الابتكار من أجل التنمية» وزيرة التضامن تفتتح ورشة «الابتكار من أجل التنمية»

وزيرة التضامن تفتتح ورشة «الابتكار من أجل التنمية»

افتتحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورشه “الابتكار من أجل التنمية” التي أقامها برنامج الأمم المتحدة الانمائي بمصر في نيويورك في مقر الأمم المتحدة، والتي تستهدف طرح نموذج مبتكر لتصميم المشروعات التنموية باشراك المجتمعات المحلية.

وشارك في ورشة العمل منظمات دولية مختلفة وممثلوا وفود دول مختلفة لمناقشه مساهمة الأفكار الابتكارية المحلية للوصول لأهداف الألفية، وكيفية ضمان مشاركه المواطن في حل المشكلات المحلية والتعامل معها،

وعرض خبراء من جامعة هارفارد وايمرسون بالولايات المتحدة نماذج تنموية مبتكرة لدول مختلفة يشترك فيها القطاع الخاص مع المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والحكومية.

وقالت غادة والي إن أهداف التنمية المستدامة لن تتحقق إذا اعتمدنا فقط على الموارد الحكومية، مشيرة إلى أن التنمية يمكن أن تتحقق بشراكة حقيقية بين الحكومات، والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية وباستخدام تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من تجارب الدول المختلفة.

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