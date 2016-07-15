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«سولار امبالس 2» تغادر القاهرة فجر الأحد متجهة إلى ابو ظبي‎

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«سولار امبالس 2» تغادر القاهرة فجر الأحد متجهة إلى ابو ظبي‎ «سولار امبالس 2» تغادر القاهرة فجر الأحد متجهة إلى ابو ظبي‎

الطائرة “سولار إمبالس 2″ التي تعمل بالطاقة الشمسية

تغادر “سولار امبالس 2″، أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية، مطار القاهرة الدولي، فجر الأحد القادم، متوجهة إلى مدينة أبوظبي في محطتها الأخيرة، بعد جولة حول العالم شملت 15 مدينة، لتعود مرة أخري إلى أبوظبي لنشر الوعي الترشيدى وتبني قضية التكنولوجيا النظيفة.

وكان كل من شريف فتحي، وزير الطيران المدني، والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، وسفير سويسرا بالقاهرة، قد استقبلوا يوم الأربعاء الماضي “سولار امبالس 2″، لدي هبوطها بالمطار.

ويصل وزن الطائرة إلى 2300 كجم، وعرضها 72.3 م، وذلك من أجل تهيئة الأسطح للخلايا الشمسية، ويغطى الجناحين 17248 من الخلايا الشمسية التى تغذى البطاريات التى تساعد على توليد، وتخزين ما يكفى من الطاقة لتشغيل محركات الطائرة للتلحيق لفترات أطول.

 

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