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إيطاليا تشكل وحدة أزمة بعد هجوم «نيس» بفرنسا

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إيطاليا تشكل وحدة أزمة بعد هجوم «نيس» بفرنسا إيطاليا تشكل وحدة أزمة بعد هجوم «نيس» بفرنسا

قوات الأمن الإيطالية

أعلنت الإيطالية تشكيل “وحدة أزمة” بعد الهجوم الذي وقع الليلة الماضية في مدينة نيس جنوبي فرنسا.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية أن الوحدة الخاصة سوف “تكون على اتصال وثيق مع القنصلية والسفارة في باريس والسلطات المحلية”.

بالإضافة إلى ذلك، ستتابع تطورات الأحداث و”ستتحقق حول ما إذا كان هناك مواطنون إيطاليون” بين المتضررين من الاعتداء.

وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن السلطات الفرنسية أن 84 شخصًا لقوا حتفهم بينما أصيب المئات في الاعتداء الذي وقع بشاحنة خلال مشاهدة حشد من المواطنين لإطلاق الألعاب النارية بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية الفرنسية.

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