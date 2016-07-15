فتنة الحموات.. إنتحار ربة منزل بـ«سم فئران» بسبب خلافات مع حماتها بالمنيا

مراسل «ONA»:

> إنتحرت ربة منزل فى مركز ملوى بجنوب المنيا، بسبب خلافات أسرية، وتبين أنها تناولت سم فئران. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارا من محمود عفيفى مدير الحث الجنائى يفيد وصول “أ ،م”، 35 سنة، من ملوى، تعانى من الآلام بالأمعاء، ويخرج من فمها رغاوى بيضاء، مما يرجح وجود مادة سامة بالمعدة، وأثناء محاولة إنقاذها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وبالانتقال تبين أن المتوفاة لديها 4 من الأبناء ذكور، أصغرهم عام ونصف، وتقيم وزوجها “أحمد-م”، 40 سنة فلاح ، و3 آخرين من أشقائه وزوجاتهم والداتهم “حماتها” بمنزل واحد.

وبسؤال زوجها قرر وجود خلافات أسرية مع والدته “حماة المتوفاة”، بينما قرر أشقاء المتوفاة عدم علمهم بالواقعة بسبب إقامتهم بمركز دير مواس المجاور، الذى يبعد عن مدينة ملوى محل إقامة المتوفاة بنحو 15 كيلو .