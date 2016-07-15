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الطقس في الإمارات غدا السبت

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الطقس في الإمارات غدا السبت الطقس في الإمارات غدا السبت

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس مغبرا وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الشرقية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي صباح الغد الباكر على بعض المناطق الغربية وقد يتشكل بعض الضباب الخفيف هناك.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25/30 كم/ساعة بوجه عام تصل 38 كم/ساعة أحيانا خاصة على المناطق المكشوفة.

البحر .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشرة وسبع دقائق قبل الظهر وفي تمام الساعة العاشرة و48 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثالثة و45 دقيقة مساء .


>              درجات الحرارة       نسب الرطوبة.

المدينة     العظمى الصغرى     العليا    الدنيا.

أبوظبي        47 32            80   15 .

دبي            46 34            70   15 .
>  
> الشارقة        46 31           75   15

عجمان        46 33            70 15.

أم القيوين     46  32          75   15 .

رأس الخيمة 47  31          75    10 .

الفجيرة      37  32           90   55.

العين      48    31           70   10 .

ليوا       48  30            80    15 .

الرويس  43 30             90    20 .

السلع     44  31           90     25.

دلما      39   31           85    30 .

طنب الصغرى 38   32   85     35 .

طنب الكبرى  38   32   85     35 .

أبوموسى      39  33   80     30   

 

 

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