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بالصور.. بريطانيون يضعون الزهور أمام سفارة فرنسا بلندن تكريمًا لضحايا «نيس»

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

وضع عدد من المواطنين في بريطانيا أكاليل من الزهور والشموع أمام مبنى السفارة الفرنسية في لندن، تكريمًا لأرواح ضحايا “إعتداء نيس”.

وقُتل 84 شخصًا على الأقل، بينهم أطفال وأُصيب 68 آخرين، بعد أن دهست شاحنة حشدًا من الجماهير أثناء “إحتفالات العيد الوطني” في مدينة نيس بفرنسا.

وقال الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، إن الاعتداء “إرهابي”، داعيا إلى عقد اجتماع أمني طارئ، وقرر تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد لثلاثة أشهر اعتبارًا من 26 يوليو.

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