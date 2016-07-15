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صورة - صلاح وسط كتيبة البطل في تشكيل الأفضل بالموسم الماضي بإيطاليا

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صورة - صلاح وسط كتيبة البطل في تشكيل الأفضل بالموسم الماضي بإيطاليا صورة - صلاح وسط كتيبة البطل في تشكيل الأفضل بالموسم الماضي بإيطاليا

ظهر محمد صلاح جناح نادي روما في التشكيل الأفضل في إيطاليا للموسم الماضي على حسب اختيارات الجماهير.

صلاح لعب 34 مباراة في الدوري الإيطالي الموسم الماضي بقميص روما. سجل 14 هدفا وصنع 8. موسم انتهى بتتويج البطل يوفنتوس باللقب.

ونشر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تشكيل الأفضل في الدوري الإيطالي للموسم الماضي باختيارات الجماهير.

وشهدت التشكيل تواجد محمد صلاح في خط الهجوم بجوار جونزالو إيجواين مهاجم نابولي وباولو ديبالا جناح يوفنتوس.

بينما لا يوجد أفضل من جانللويجي بوفون حارس يوفنتوس من أجل حراسة مرمى الفريق الأفضل بإيطاليا.

وفيما يلي التشكيل بالكامل للأفضل في إيطاليا:

حراسة المرمى: بوفون (يوفنتوس).

الدفاع: أليساندرو فلورينزي (روما) - أندريا بارزالي (يوفنتوس) - ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) - خاليدو كوليبالي (نابولي).

الوسط: رادجا ناينجولان (روما) - بول بوجبا (يوفنتوس) - ميراليم بيانيتش (روما).

الهجوم: ديبالا (يوفنتوس) - إيجواين (نابولي) - محمد صلاح (روما).

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