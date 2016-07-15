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مرتضى يكشف خطوة ' مجانا ' من الزمالك بعد نفاذ تذاكر مواجهة صن داونز

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مرتضى يكشف خطوة ' مجانا ' من الزمالك بعد نفاذ تذاكر مواجهة صن داونز مرتضى يكشف خطوة ' مجانا ' من الزمالك بعد نفاذ تذاكر مواجهة صن داونز

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خطوة من النادي عقب نفاذ تذاكر مواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يستعد لمواجهة صن داونز يوم الأحد في لقاء الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

وأكد مرتضى منصور وضع شاشات عرض كبيرة داخل ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في موعد المباراة من أجل "منح الفرصة للجماهير لمشاهدة المباراة مجانا".

وأشار مرتضى "أن وضع شاشات العرض لمشاهدة المباراة لمنح الفرصة للجماهير بالمجان وذلك بعد نفاذ التذاكر وقلتها" حسبما أعلن رئيس النادي عبر الموقع الرسمي.

وأعلن الزمالك في وقت سابق من يوم الجمعة نفاذ دعوات حضور المباراة وهو ما يعني بالتالي عدم وجود تذاكر للجماهير المتواجدة أمام مقر النادي. (طالع التفاصيل)

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