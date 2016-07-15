في_إفريقيا - راحة 4 أيام للأهلي عقب المواجهة الحاسمة.. ويول يطير لهولندا

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارتن يول منح لاعبي الفريق راحة لمدة 4 أيام عقب مواجهة الوداد الرياضي المغربي.

الأهلي يواجه الوداد يوم السبت في لقاء حاسم ومصيري ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا. خسارة لمباراتين على التوالي للمارد الأحمر جعلت مواجهة الفريق المغربي حاسمة بشأن حظوظ الفريق باستكمال المسابقة.

وستبدأ عطلة لمدة 4 أيام للاعبي الأهلي عقب لقاء الوداد على أن يعود الجميع لاستئناف التدريبات يوم الخميس المقبل استعدادا لمواجهة الإياب أمام الوداد المقرر لها في الـ27 من الشهر الجاري.

وسيطير مارتن يول وكذلك مايكل ليندمان إلى هولندا في أجازة لمدة 72 ساعة أيضا عقب لقاء الوداد.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري ويستأنف مشواره في كأس مصر فينتظر مواجهة سموحة في الأول من شهر أغسطس المقبل.