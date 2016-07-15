أخبار عاجلة

الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مصدر أمني: نجل شقيقه النائبة «زينب سالم» قبض عليه بحوزته سلاح في مشاجرة على مخدر الـ«فودو»

Google+ Print
مصدر أمني: نجل شقيقه النائبة «زينب سالم» قبض عليه بحوزته سلاح في مشاجرة على مخدر الـ«فودو» مصدر أمني: نجل شقيقه النائبة «زينب سالم» قبض عليه بحوزته سلاح في مشاجرة على مخدر الـ«فودو»

زينب سالم عضو مجلس النواب

قال مصدر أمني بقسم شرطة أول مدينة نصر أن ابن شقيقه النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب، تم ألقاء القبض عليه بسبب مشاجرة له مع أحد زملائه على مخدر “الفودو”، حيث اشتبك هو وزميله الذي كان يحمل سلاح ابيض مع آخر، موضحًا أنه تم ألقاء القبض عليه اليوم الساعة 2 صباحًا.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لوكالة أنباء أونا أن ابن شقيقة النائبة يبلغ من العمر 14 عامًا وأنه تم تحرير محضر ضده لكن لم يقيد حتى الآن، في دفتر الاحوال،

وأشار المصدر إلى أن النائبة تعدت بالسب والقذف على الضباط بالقسم، مؤكدًا على أن كاميرات المراقبة بالقسم سجلت جميع تجاوزات النائبة تجاه ضباط القسم منذ دخولها وحتى خروجها من القسم، وأن شخصيتها لم تكن معلومة لدى القسم وخذا تسبب في تفاقم الازمة .

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا