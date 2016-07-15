مصدر أمني: نجل شقيقه النائبة «زينب سالم» قبض عليه بحوزته سلاح في مشاجرة على مخدر الـ«فودو»

قال مصدر أمني بقسم شرطة أول مدينة نصر أن ابن شقيقه النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب، تم ألقاء القبض عليه بسبب مشاجرة له مع أحد زملائه على مخدر “الفودو”، حيث اشتبك هو وزميله الذي كان يحمل سلاح ابيض مع آخر، موضحًا أنه تم ألقاء القبض عليه اليوم الساعة 2 صباحًا.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لوكالة أنباء أونا أن ابن شقيقة النائبة يبلغ من العمر 14 عامًا وأنه تم تحرير محضر ضده لكن لم يقيد حتى الآن، في دفتر الاحوال،

وأشار المصدر إلى أن النائبة تعدت بالسب والقذف على الضباط بالقسم، مؤكدًا على أن كاميرات المراقبة بالقسم سجلت جميع تجاوزات النائبة تجاه ضباط القسم منذ دخولها وحتى خروجها من القسم، وأن شخصيتها لم تكن معلومة لدى القسم وخذا تسبب في تفاقم الازمة .