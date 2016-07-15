8 أسباب تؤدى إلى نزيف اللثة تعرف عليها

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" بعض الأسباب التى تؤدى إلى نزيف اللثة وتتضمن الآتى:

1.سوء صحة الفم تسبب التهابات بالفم، لأنه عندما يتراكم الجير على الأسنان تنتشر البكتيريا وينتج عنها تهيج وانتفاخ باللثة، وتؤدى إلى نزيف اللثة.

2. عندما تكون الأسنان غير متساوية فقد يؤدى ذلك إلى تراكم جزيئات الطعام فى زوايا الفم، مما ينتج عنها نزيف اللثة.

3. الإفراط فى تنظيف الأسنان بفرشاة ذات شعيرات خشنة، يمكن أن تسبب نزيف اللثة.

4. إذا كان النظام الغذائى يفتقر إلى ما يكفى من فيتامين ج، ينتج عنه تورم ونزيف باللثة.

5.فى بعض الحالات عند وجود نقص بفيتامين ك ينتج عنه نزيف اللثة، لأنه عامل لتخثر الدم.

6. عندما تخضع بعض النساء لتغيرات هرمونية، سواء فى سن البلوغ والحمل وسن اليأس، فقد ينتج عنها نزيف باللثة.

7. تناول بعض الأدوية يمكن أن تسبب نزيف باللثة مثل الأسبرين وغيرها من العلاجات كالعلاج الكيميائى يمكن أن يسبب نزيف اللثة.

8.وجود مشاكل فى الكبد ينتج عنها أيضا نزيف فى اللثة، كما أن الأشخاص الذين يشربون الكحول بكميات كبيرة يعانون من نزيف اللثة ومشاكل فى الهضم.

حدوث نزيف اللثة أثناء الحمل لانتشار بكتيريا تسويس الأسنان