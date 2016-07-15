إصابة 9 فى حادث تصادم بين سيارتين بسوهاج

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقله إلى مستشفى جرجا العام بسوهاح، على إثر وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى بناحية كوم الصعايدة دائرة مركز جرجا بين سيارتين.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح،مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بوقوع مصادمةبين سيارتن دائرة المركز ووجود مصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، وقادها العقيد صلاح أبوالقاسم وكيل فرع بحث الجنوب ،والنقيب أحمد عبدالرؤف ضابط مباحث المركز بوقوع مصادمة بين السيارة رقم 7456 هـ ق أ ميكروباص قيادة محمود محمد على عبد الرحمن 23 سنة سائق ويقيم بناحية روافع القصير دائرة مركز سوهاج على الطريق، والسيارة رقم 8459 هـ ى ب قيادة أحمد فوزى على محمد 36 سنة سائق ويقيم بناحية أولاد طوق - دائرة مركز دار السلام نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الأولى "بكدمة بالركبة اليمنى"، قائد السيارة الثانية " باشتباه ما بعد الارتجاج"، محمد المهدى سليمان 16 سنة طالب "باشتباه غيبوبة"، حاتم جريو عبد السميع 17 سنة طالب "غيبوبة تامة ونزيف بالمخ"، جبريل محمد عثمان 60 سنة عامل، حلمى أحمد عبد اللطيف 70 سنة عامل، دينا السيد على 22 سنة ربة منزل ،محمد محمد محمود عبد الرحيم 29 سنة عامل ويقيمون دائرة مركز البلينا ،محمد أحمد محمد سعد الدين 55 سنة عامل ويقيم دائرة مركز أبو تشت "قنا" بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " جميعهم من مستقلى السيارتين، تم نقل المصابين للمستشفى المركزى وتحويل الثالث والرابع والسادس لمستشفى سوهاج الجامعى، كما حدثت بعض التلفيات بالسيارتين.

وبسؤال قائد السيارة الأولى قرر بأنه أثناء سيرة فوجئ بالسيارة الثانية تقطع الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداتها، تم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5929 جنح المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة.

- مصرع 2 وإصابة 2 فى حادث تصادم على طريق سوهاج البحر الأحمر

>