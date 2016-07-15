«الزند»يظهر لأول مره منذ إقالته في إنتخابات نادي القضاة

مراسل «ONA»:

> أدلى المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، بصوته، في انتخابات التجديد الكلي للقضاة، بمقرر نادي القضاة؛ لمساندة ودعم المستشار أحمد نادر، والتي تضم نجله المستشار شريف الزند المترشح على مقاعد القضاة ورؤساء المحاكم.

يتنافس في الانتخابات 9 مرشحين على منصب رئيس النادي بعد انسحاب المرشح العاشر من السباق المستشار يسري البربري، و88 مرشحا على 16 مقعدا لمجلس الإدارة، من بينهم واحد عن المتقاعدين، و5 عن المستشارين، و5 عن القضاة والرؤساء بالمحاكم، و5 عن أعضاء النيابة العامة، كما تقدم للترشح على مقعد المتقاعدين 5 مرشحين.

ويستمر التصويت، لجميع أعضاء الجمعية العمومية حتى الساعة 7 مساءًا ، وتفرز الأصوات مباشرة عقب غلق الصناديق بنصف ساعة، على أن تعلن النتيجة مباشرة، دون اشتراط وجود عدد محدد للناخبين لاكتمال النصاب القانوني.