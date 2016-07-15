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«نيمار» يزين قائمة البرازيل المشاركة في اولمبياد ريو دي جانيرو

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«نيمار» يزين قائمة البرازيل المشاركة في اولمبياد ريو دي جانيرو «نيمار» يزين قائمة البرازيل المشاركة في اولمبياد ريو دي جانيرو

نيمار

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الجمعة، القائمة التي ستخض منافسات اولمبياد ريو دي جانيرو، المقرر إقامتها أغسطس المقبل.

وتنص قوانين المشاركة في الأولمبياد، على أن تضم القائمة 18 لاعبًا، ثلاثة منهم فقط يمكن أن يتجاوز أعمارهم 23 عامًا.

وضمت القائمة كل من:

فرناندو براس لاعب بالميراس، وويلسون لاعب اتلتيكو مينيررو في حراسة المرمى.

ماركينيوس لاعب باريس سان جرمان، ورودريغو كايو لاعب ساو باولو، ولوان لاعب فاسكو دا غاما، وويليان لاعب انترناسيونال، ودوغلاس سانتوس لاعب اتلتيكو مينيرو، وزيكا لاعب سانتوس في خط الدفاع.

والاس لاعب غريميو، ورودريغو دورادو لاعب انترناسيونال، وتياغو مايا لاعب سانتوس، ورافينيا لاعب برشلونة، وريناتو اوغوستو لاعب غوان بكين الصيني، وفيليبي اندرسون لاعب لاتسيو في منتصف الملعب.

ونيمار لاعب برشلونة، وغابرييل بربوزا لاعب سانتوس، وغابرييل جوزوس لاعب بالميراس، ولوان لاعب غريميو في خط الهجوم.

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