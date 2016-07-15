«الإنتربول» يرسل فريقا إلى موقع هجوم «نيس» الفرنسية

أعلنت الشرطة الدولية “إنتربول” اليوم الجمعة أنها أرسلت فريقًا إلى مدينة “نيس” الساحلية بجنوب فرنسا حيث قاد مسلح شاحنة باتجاه حشد، مما أسفر عن مقتل 84 شخصا على الأقل.

وقال الإنتربول ومقره فرنسا إن الفريق يضم خبراء في الإرهاب والمعلومات وإنهم سيجرون تحريات تستند إلى قاعدة بيانات الشرطة الدولية.

وأكّد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند يوم الجمعة أن الهجوم هو عمل إرهابي بلا شك.

وأوضح الإنتربول أن الفريق يضم أيضا متخصصين في تحديد هويات الجثث سيساعدون في تنسيق عملية جمع البيانات للمساعدة في التعرف على الضحايا