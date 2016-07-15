أرقام في الجول – احذر يا أهلي من موهبة الوداد ' ساهم في 60% من أهداف فريقه '

15 هدفا سجلهم الوداد في دوري أبطال إفريقيا منذ بداية مشواره في دوري أبطال إفريقيا هل تعلم ما هو عدد الأهداف التي شارك فيها جناح الفريق الأيمن رضى هجهوج؟ رقم ضخم.

ويستضيف الأهلي منافسه الوداد المغربي يوم السبت المقبل في ملعب برج العرب لملاقاته في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الأولى.

ويخوض الأهلي المباراة وهو في المركز الرابع في المجموعة بعد الهزيمة في أول مباراتين له، بينما يأتي الوداد متصدرا بست نقاط.

لاعب المنتخب المغربي الأوليمبي وصاحب الـ22 عاما هو أحد ناشئين الوداد وكان هدافه في الدوري المغربي الموسم المنصرم بتسعة أهداف من بينهم ركلة جزاء واحدة.

وكان ثالث هدافي الفريق الموسم قبل الماضي والذي توج فيه بلقب المسابقة بواقع ستة أهداف.

أما في دوري أبطال إفريقيا فتألق هجهوج إذ أنه سجل ستة أهداف وصنع ثلاثة آخرين من إجمالي 15 هدفا سجلهم فريقه في المسابقة القارية.

أي أن اللاعب صاحب القميص رقم 8 ساهم فيما يساوي 60% من إجمالي أهداف فريقه في دوري الأبطال.

صحيح أن هجهوج لم يسجل في أول مباراتين بدور المجموعات لكنه صنع هدفين ساهم بهما في اعتلاء الفريق القادم من كازابلانكا صدارة المجموعة.

ماذا قدم في دور المجموعات؟

كان هجهوج أساسيا في مباراتي أسيك وزيسكو السابقتين في دور المجموعات شارك في الأولى لـ66 دقيقة، وفي الثانية بشكل كامل لـ90 دقيقة.

دقة تمريراته تبلغ 77%، القصيرة منها تبلغ نسبة صحتها 89%، أما التمريرات الطويلة فهي 100% فقد أرسلها مرتين فقط.

خريطة تحركاته في مباراة أسيك

يرسل هجهوج الكثير من العرضيات فخلال المباراتين السابقتين أرسل 19 عرضية لم يكن منهم سوى ست تمريرات صحيحة بنسبة دقة بلغت 32%.

سدد على المرمى خمس مرات حتى الآن في دور المجموعات لكن لم يكن منهم أي تصويبة دقيقة، لكنا كما ذكرنا فإنه يتميز بقدرته على صناعة الأهداف إن غاب عن تسجيلها.

تسلم هجهوج الكرة من زملائه 75 دقيقة مرة بنجاح، ولم يفقدها تحت الضغط سوى خمس مرات فقط، أما هو فقد استرجعها من الخصم 11 مرة.

خريطة تحركاته في مباراة زيسكو

حاول المراوغة أربع مرات نجح في مرة واحدة وفشل في ثلاث مناسبات.

أما عن أرقامه الدفاعية فقد استلخص الكرة مرتين بنجاح، وقام باعتراضها ست مرات، ونجح في الفوز بالألعاب الهوائية مرتين من أصل ست محاولات.

شاهد صناعته لهدف في مرمى أسيك

شاهد صناعته الهدف الثاني في مرمى زيسكو