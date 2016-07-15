أخبار عاجلة

الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«عالم فلك سعودى»: للمرة الثانية.. الشمس تتعامد على الكعبة فى أقل من شهرين

Google+ Print
«عالم فلك سعودى»: للمرة الثانية.. الشمس تتعامد على الكعبة فى أقل من شهرين «عالم فلك سعودى»: للمرة الثانية.. الشمس تتعامد على الكعبة فى أقل من شهرين

الكعبة

ذكرت وكالة الأنباء “واس”، أن الشمس تعامدت اليوم الجمعة، عند الساعة 12:27 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة فوق الكعبة المشرفة مباشرة، حيث كانت الشمس لحظتها مرتفعة بمقدار 90 درجة عن أفق مكة المكرمة، واختفت ظلالها للحظات زمنية بسيطة يستفيد منها العامة فى تحديد اتجاه القبلة بدقة متناهية.

وقال الباحث الفلكى فى قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبد العزيز ملهم بن محمد هندى، إن تعامد الشمس على الكعبة ظاهرة فلكية تتكرر – بقدرة الله عز وجل – مرتين فى السنة خلال حركة الشمس بين الصيف والشتاء، وتعامدت على مكة المكرمة هذا العام فى 27 مايو و 15 يوليو، وصادف تعامدها اليوم الجمعة لحظة آذان صلاة الجمعة فى المسجد الحرام. وأوضح أن هذه الظاهرة الكونية تأتى ضمن الرحلة الظاهرية للشمس السنوية بين مدارى الجدى والسرطان، لتكون متعامدة على المدن التى تقع بين هذين الخطين مرتين سنويًا، مفيدًا أن مدار الجدى يُحدَد عند خط عرض – 23.5 جنوب خط الاستواء، ومدار السرطان عند خط عرض 23.5 شمال خط الاستواء، ويأتى ذلك بسبب ميلان محور الأرض على مدارها بنفس القيمة.

وتابع : إن هذه الظاهرة الكونية تمكن سكّان الأرض الذين يستطيعون مشاهدة الشمس لحظتها وعبر أبسط الطرق وأسهلها من تحديد اتجاه القبلة بكل دقة وسهولة، بحيث يتجه الإنسان إلى الشمس ويضعها بين عينيه فيكون متجهًا إلى القبلة بدقة 100%، ومنها يمكن معايرة القبلة والتأكد منها فى أى مكان تكون فيه.

وأضاف، أن سكان المُدن القريبة من مكة المكرمة سيجدون صعوبة فى تحديد اتجاه الشمس لأنها ستكون قريبة جدًا من كبد السماء، لذلك يستطيعون تحديد القبلة عبر ظل الأشياء، بمعنى لو تم وضع القلم بشكل قائم سيكون اتجاه القبلة عكس ظل القلم تمامًا، وهى من الطرق القديمة لتحديد القبلة المستخدمة منذ القرن السادس الهجرى.

يذكر أن، الشمس كانت تعامدت على الكعبة المشرفة أثناء حركتها الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان فى 27 من شهر مايو الماضى.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة