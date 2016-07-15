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فيديو.. نائبة الأزمة مع الداخلية: «أي متظاهر يضرب بالنار»

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فيديو.. نائبة الأزمة مع الداخلية: «أي متظاهر يضرب بالنار» فيديو.. نائبة الأزمة مع الداخلية: «أي متظاهر يضرب بالنار»

زينب سالم عضو مجلس النواب

حازت أزمة النائبة زينب سالم عضو مجلس النواب صاحبة المشاجرة مع ضباط الداخلية بقسم شرطة أول مدينة نصر، على اهتمام العديد من النواب الذين سعوا إلى أنهاء الآزمة التي حدثت معها في قسم أول مدينة نصر.

تلك الآزمة لم تكن الأولى للنائبة زينب سالم، ففي واقعة سابقة تقدمت النائبة عبير تقبية عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية وعضو لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس بمذكرة ضد نائبة “الآزمة مع الداخلية”  بسبب تعديها على النائبة عبير تقبية لتعديها بالسب والقذف أثناء حضورهم لدورة تدريبية في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية بالإسماعيلية.

وقالت النائبة عبير تقبية في مداخلة سابقة ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي “سيد علي” على فضائية العاصمة  أنه أثناء مناقشة قانون التظاهر والجمعيات الممولة من الخارج، اشتبكت النائبة بالكلام مع الحضور وتدخلت زينب وعلقت على مناقشة قانون التظاهر قائلة ” أي متظاهر يضرب بالنار”.

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