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كيف تجعلين بشرتك تبدو أصغر سنّاً؟

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الجمعة 15-07-2016 14:27

أحياناً، قد تلاحظين في المرآة أنّ بشرتك تبدو أكبر من عمرك الحقيقي!! وذلك بالتأكيد نتيجة إهمالك لها أو اتباعك لبعض النصائح أو الروتينيات الخاطئة للعناية بها.
ولكي تعيدي النضارة والصحة إلى بشرتك عليك باتباع هذه النصائح :

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إليك "سيدتي" هذه النصائح للحفاظ على شباب وتألق بشرتك:
1.اختيار المنتجات المناسبة لبشرتك: عند اقتنائك لمنتجات العناية بالبشرة الخاصة بك، احرصي على أن تكون غنية بالمواد المضادة للأكسدة كفيتامين C الذي يساعد على تفتيح البشرة، وعلى الرتينوئيدات الذي يحفزها لإنتاج الكولاجين، وأخيراً حمض الفاهيدروكسي الذي يساعد على إزالة الخلايا الميتة مما يقلل من ظهور التجاعيد.
2.وضع واقي الشمس: إذا كان الجو بارداً أو حاراً عليك وضع الواقي قبل الخروج من المنزل فهو أساسي للحفاظ على بشرتك من أشعة الشمس الضارة.
3.وضع المرطب قبل الأساس: قبل وضع كريم الأساس الخاص بك، طبّقي الكريم المرطب لزيادة ترطيب بشرتك والحفاظ على مظهرك طبيعيّاً، كما أنّ كريم الترطيب يساعد على ملء الخطوط ومسام البشرة ليعمل على إعطائك بشرة خالية من العيوب أو الفراغات أو الشوائب.
4.لا تنسي رقبتك: مع التقدم في العمر، تفقد الرقبة الرطوبة والمرونة أكثر من باقي مناطق بشرتك، فاعتني برقبتك أكثر وذلك بترطيبها صباحاً ومساءً وتقشيرها مع بشرة الوجه مرتين أسبوعيّاً على الأقل ولا تنسي وضع واقي الشمس عليها أيضاً.
5.الاهتمام بيديك: اليدان هما أكثر الأماكن عرضة للجفاف نتيجة استخدامك الكثير والمستمر للماء، لذا تظهر عليهما التجاعيد قبل بشرة الوجه. فاحرصي على ارتداء القفازات عند غسل الأطباق لحمايتهما من المواد الكيميائية التي تجردهما من الزيوت وتجعلهما عرضةً للجفاف، كما عليك وضع المرطب عليهما باستمرار لحمايتهما من التقدم في العمر سريعاً.

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سيدتي