إمام المسجد الكبير بالزقازيق: الخطبة المكتوبة لا تنال من هيبة الإمام

أكد الشيخ عبد الحليم الشحات، إمام المسجد الكبير بالزقازيق، التزامه اليوم بالقرار الوزارى وإلقاء "الخطبة المكتوبة".

وقال "الشحات"، لـ"اليوم السابع"، إنه شعر بالارتياح خلال إلقائه الخطبة المكتوبة، لافتاً إلى أنها نظام مطبق فى عدد من الدول العربية، كالسعودية والإمارات، مؤكداً أن تطبيقها لا ينال من هيبة الإمام، بالعكس فإنها فى بعض الظروف تكون للمصلحة العامة، مثل توحيد الدعاء بالمساجد.

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