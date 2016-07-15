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طارق العوضي عن عمومية «المحامين»: «النقابة على أعتاب أكبر عملية زرع فتنة»

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طارق العوضي عن عمومية «المحامين»: «النقابة على أعتاب أكبر عملية زرع فتنة» طارق العوضي عن عمومية «المحامين»: «النقابة على أعتاب أكبر عملية زرع فتنة»

طارق العوضي – أرشيفية

علق المحامي طارق العوضي، على إجراء الجمعية العمومية التى دعا إليها المطالبون بسحب الثقة من النقيب سامح عاشور، والمقرر انعقادها فى الأحد القادم، بقوله : “النقابة على أعتاب أكبر عملية زرع فتنة”.

وقال العوضي، عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: “نقابة المحامين ليست على أعتاب جمعية عمومية لسحب الثقة بل على أعتاب أكبر عملية لزرع الفتنة والانقسام ومزيد من التدهور العام للكيان والمهنة والأشخاص”.

يذكر أن ائتلاف انتفاضة المحامين 17/7، دعا إلى سحب الثقة من النقيب سامح عاشور، حيث عقد مؤتمرا أمس تحت عنوان: “كرامة ومصلحة المحامى أولا” لسحب الثقة من نقيب المحامين، سامح عاشور، ومجلس النقابة.

وناقش المؤتمر الذي عقد بأحد فنادق وسط البلد، الاستعدادات النهائية لعمومية 17 يوليو، والأسباب الداعية لسحب الثقة فى النقيب الحالى، بالإضافة إلى شرح وجهة نظر الأطراف الداعية للجمعية العمومية.

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