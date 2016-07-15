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الرئيس الجزائرى يعرب عن استنكاره للهجوم الإرهابى الذى ضرب مدينة نيس الفرنسية

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الرئيس الجزائرى يعرب عن استنكاره للهجوم الإرهابى الذى ضرب مدينة نيس الفرنسية الرئيس الجزائرى يعرب عن استنكاره للهجوم الإرهابى الذى ضرب مدينة نيس الفرنسية
أعرب الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الجمعة عن استنكاره الشديد للاعتداء الإرهابى الذى ضرب مدينة نيس الفرنسية، مؤكدًا إدانة الجزائر الشديدة لهذا الهجوم الإرهابى.

وقال الرئيس الجزائرى ـ فى برقية بعث بها إلى نظيره الفرنسى فرنسوا أولاند ـ إن الجزائر تدين هذا الفعل الهمجي، وتعلن مرة أخرى قناعتها بأن الإرهاب ليس له جنسية أو دين ولا يعترف بالحدود، داعيًا المجموعة الدولية إلى التصدى صفًا واحدًا لهذه الآفة فى كنف تضامن ملموس بقدر أوفى وتحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

واختتم الرئيس بوتفليقة برقيته بقول "إثر هذا المصاب الأليم ، أتقدم باسم الجزائر شعبًا وحكومة وأصالة عن نفسى بأخلص تعازينا لكم وللشعب الفرنسى ولأسر الضحايا، وأؤكد لكم تضامن الجزائر مع فرنسا الصديقة".
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