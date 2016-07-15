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تناول الدجاج والأسماك يحد من الفشل الكلوى ولحم الخنزير يعرضك للإصابة

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تناول الدجاج والأسماك يحد من الفشل الكلوى ولحم الخنزير يعرضك للإصابة تناول الدجاج والأسماك يحد من الفشل الكلوى ولحم الخنزير يعرضك للإصابة
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون الجامعة الوطنية بسنغافورة، حيث أشارت إلى أن الإفراط فى تناول اللحوم الحمراء وبالأخص لحم الخنزير يرفع خطر الإصابة بالفشل الكلوى.

وشملت الدراسة تقييم حالة 63 ألف شخص صينى، يعتمد 97% منهم بشكل أساسى على الخنازير كمصدر للحوم، واستمرت لمدة 15 عاما، وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين تناولوا أكبر كميات من اللحوم الحمراء انخفضت فرص إصابتهم بالفشل الكلوى بنسبة 40% مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا أقل كميات من اللحوم الحمراء.

وعلى النقيض تماما، أكد الباحثون أن تناول الدجاج والأسماك يساهم بشكل ملحوظ فى الحد من خطر الإصابة بالفشل الكلوى، كما ساهمت البقوليات وفول الصويا فى تقليل هذه المخاطر بشكل طفيف.

وأضافت الدراسة أن استبدال اللحوم الحمراء بمصادر البروتين الأخرى يساهم فى الحد من خطر الإصابة بالفشل الكلوى بنسبة 62%.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of the American Society of Nephrology" خلال شهر يوليو الجارى، كما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


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