«شركاء من أجل الشفافية»: 83 واقعة فساد خلال يونيو.. و«التموين» في المقدمة

أصدرت منظمة شركاء من أجل الشفافية “PFT”، تقريرها الشهري في إطار سلسلة دفتر أحوال الفساد، لرصد ومتابعة وقائع الفساد خلال شهر يونيو 2016.

وقال تقرير المنظمة، إن شهر يونيو شهد حملة إعلانية تلفزيونية للتوعية بمخاطر الفساد، تستهدف تعديل سلوك وقيم المواطنين لمكافحة الواسطة والمحسوبية، والإجراءات البيروقراطية للمسئولين بالوزارات الحكومية.

وأوضح تقرير المنظمة، أن وزارة التموين نالت النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر يونيو 2016، برصيد 15 واقعة فساد من إجمالي 83 واقعة، يليها وزارة الزراعة برصيد 10 وقائع فساد، بعد ذلك تأتي المحليات برصيد 9 وقائع فساد، ثم وزارة الداخلية برصيد 7 وقائع، يليها كلًا من وزارة الاستثمار والنقل برصيد 6 وقائع، وتأتى بعد ذلك كلا من وزارة التربية والتعليم و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و الصحة برصيد 4 وقائع فساد لكلا منهما.

وتأتى بعد ذلك كل من وزارة التعليم العالي وزارة العدل برصيد 3 وقائع فساد لكل منهما، ثم تأتى كلا من الأجهزة الرقابية ووزارة الإسكان وقطاع رجال الأعمال برصيد 2 واقعة فساد، و أخيرًا تأتى كلا من وزارة الري والموارد المائية و وزارة المالية ووزارة الأوقاف ومؤسسة الرئاسة والبرلمان ووزارة الثقافة بواقع واقعة واحدة فقط في المرتبة الأخيرة.

وأشار تقرير المنظمة إلى الوقائع قيد التحقيق تأتي في المرتبة الأولى من ضمن وقائع الفساد، حيث نالت النسبة الأكبر بواقع 67% من إجمالي 83 واقعة، تليها الوقائع قيد المحاكمة بواقع 17 % ثم تأتى الوقائع التي لم يحقق فيها برصيد 11 %، وأخيرًا تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة5 % من إجمالي الوقائع.

ولفت تقرير المنظمة، إلى أن محافظة القاهرة حصلت على النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال يونيو، نظرًا للتوزيع الجغرافي بواقع 24 واقعة فساد، يليها محافظة الجيزة برصيد 16 وقائع فساد، تليها محافظة القليوبية برصيد 7 وقائع، ثم تأتى محافظة الإسكندرية برصيد 6 وقائع، ثم تأتى كلا من محافظة الإسماعيلية والمنوفية والمنيا برصيد 4 وقائع فساد لكلا منهما، تليها كلا من محافظة البحيرة والغربية والفيوم وبني سويف وسوهاج والشرقية والوادي الجديد برصيد 2 واقعة لكلا منهما، وأخيرًا سجلت كلًا من محافظة أسيوط و شمال سيناء و أسوان و قنا واقعة واحدة خلال شهر يونيه 2016.