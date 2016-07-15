ضبط بندقية الية وكيلو حشيش و6 كيلو بانجو و4 الاف قرص مخدر بحوزة عاطلين بأسوان‎

تمكنت قوة من مباحث مركز شرطة كوم امبو بأسوان من ضبط عاطلين بحوزتهما بندقية الية وكيلو حشيش و6 كيلو بانجو و4 الاف قرص مخدر بكوم امبو بأسون.

وتمكنت القوة من ضط كلا من أحمد سيد محمد ضاحي وشهرته ” احمد عموش ” 46 سنة عاطل ومقيم عزبة حجاجي دائرة مركز كوم أمبو السابق ضبطه واتهامه في عدد ( 34 ) قضية متنوعة ” مخدرات – سرقة بالاكراه – سلاح ناري ” أخرهم القضية رقم ( 2738 / 2015 ) جنايات مركز كوم أمبو ” سرقة بالاكراه ”.

و كمال عبد الغني محمد ابراهيم 29 سنة عاطل، والسابق ضبطه واتهامه في قضيتين أخرهم القضية رقم ( 529 / 2015 ) جنح مركز كوم أمبو ” تبديد ” وبحيازتهما سلاح ناري بندقية آليه عيار 7.62 × 39 مللي ” وعدد ( 10 ) طلقات من ذات العيار و كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن ( 1 ) كيلو جرام وكمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 6 ) كيلو جرام وعدد ( 4000 ) قرص مخدر.

تم تحرير المحضر اللازم و جارى العرض علي النيابة العامة.