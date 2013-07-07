مجموعة منصور: المفاوضات مع "الفطيم" بشأن صفقة مترو ماركت وخير زمان لم تحسم بعد

أعلنت مجموعة منصور المالكة لشركة مترو ماركت، والتى تضم سلسلة محلات مترو ماركت وخير زمان ومينى مترو، عن تقدم مجموعة الفطيم الإمارتية بعرض لشراء الشركة، وذكرت المجموعة فى بيانها الصحفى حول هذا الموضوع، والذى نشرته مجموعة من الصحف المصرية آنذاك أن العرض ما زال فى مرحلة الدراسة المبدئية.

هذا وقد تداول مؤخراً فى صحيفة الوطن فى العدد رقم 429 الصادر بتاريخ 2/7/2013 خبراً عن موضوع الصفقة يحمل معلومات غير صحيحة.

وفى هذا الإطار تود مجموعة منصور أن تؤكد أن هذه المعلومات غير حقيقية بالمرة خاصة ما يتعلق منها بقيمة الصفقة، حيث إن الأرقام التى ذكرها البعض هى على سبيل الاجتهاد الخاطئ، ولا أساس لها من الصحة، وهى لا تعدو أن تكون مجرد تخمينات رقمية، فضلاً عن أن بعض الأمور المتعلقة بالصفقة مازالت تخضع للمباحثات من كلا الطرفين.

جدير بالذكر أن شركة مترو ماركت للتجارة والتوزيع تضم سلسلة محلات مترو ماركت وخير زمان ومينى مترو، وهى أكبر شركة فى مجال تجارة التجزئة فى السوق المصرى، حيث تضم 95 فرعاً فى إحدى عشرة محافظة على مستوى الجمهورية هى القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنصورة، بورسعيد، الإسماعيلية، شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسيوط والغربية، ويعمل بها سبعة آلاف موظف، وتمتلك أكبر مخازن لتجارة التجزئة، وأسطول سيارات ضخما، وهيكلا ماليا وإداريا قويا، ومن ثم تحتاج لوقت وجهد كبير فى تناول كافة عناصرها على طاولة البحث والمفاوضات.