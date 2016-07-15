أخبار عاجلة

الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«تعليم الأقصر» تشارك في مبادرة «حلوة يا بلدي» بدهان أسوار المدارس‎

Google+ Print
«تعليم الأقصر» تشارك في مبادرة «حلوة يا بلدي» بدهان أسوار المدارس‎ «تعليم الأقصر» تشارك في مبادرة «حلوة يا بلدي» بدهان أسوار المدارس‎

دهان أسوار المدارس

كتب – مراسل «ONA»

أعلن طه بخيت محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مشاركة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة فى مبادرة «حلوة يابلدى» تحت رعايه محمد بدر محافظ الأقصر، والتى تنطلق فاعلياتها غدًا السبت.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ، فى بيان له اليوم الجمعة، أن مديرية التربية والتعليم ستشارك فى المباردة بمجموعات طلاب عمل فى كل إدارة تعليمية وفق الخطة الموضوعة من المحافظة، بالاشتراك مع كل الجهات المشاركة.

وقال موسى عبد الله، المتحدث الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالأقصر، إنَّ المجموعة التي ستشارك من الطلاب ستقوم بأعمال دهان أسوار المدارس بلون موحد، وكذلك دهان الأرضيات والتشجير أمام المدارس، وذلك بالإستعانة بموجهى عموم الزخرفة ومدرسى الزخرفة بالمدارس الفنيه بالمديرية.

وأضاف موسى عبد الله  أنه من المقررأنَّ يتم المشاركة فى أعمال النظافة المحددة طبقًا للخطة الموضوعة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن فى المحافظة، إلى جانب الأنشطة الصيفية الموجودة حاليا  بالمدارس.

«تعليم الأقصر» تشارك في مبادرة «حلوة يا بلدي» بدهان أسوار المدارس

أعلن طه بخيت محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مشاركة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة فى مبادرة «حلوة يابلدى» تحت رعايه محمد بدر محافظ الأقصر، والتى تنطلق فاعلياتها غدًا السبت.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ، فى بيان له اليوم الجمعة، أن مديرية التربية والتعليم ستشارك فى المباردة بمجموعات طلاب عمل فى كل إدارة تعليمية وفق الخطة الموضوعة من المحافظة، بالاشتراك مع كل الجهات المشاركة.

وقال موسى عبد الله، المتحدث الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالأقصر، إنَّ المجموعة التي ستشارك من الطلاب ستقوم بأعمال دهان أسوار المدارس بلون موحد، وكذلك دهان الأرضيات والتشجير أمام المدارس، وذلك بالإستعانة بموجهى عموم الزخرفة ومدرسى الزخرفة بالمدارس الفنيه بالمديرية.

وأضاف موسى عبد الله  أنه من المقررأنَّ يتم المشاركة فى أعمال النظافة المحددة طبقًا للخطة الموضوعة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن فى المحافظة، إلى جانب الأنشطة الصيفية الموجودة حاليا  بالمدارس.


>
>

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا