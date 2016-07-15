كتب – مراسل «ONA»

أعلن طه بخيت محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مشاركة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة فى مبادرة «حلوة يابلدى» تحت رعايه محمد بدر محافظ الأقصر، والتى تنطلق فاعلياتها غدًا السبت.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ، فى بيان له اليوم الجمعة، أن مديرية التربية والتعليم ستشارك فى المباردة بمجموعات طلاب عمل فى كل إدارة تعليمية وفق الخطة الموضوعة من المحافظة، بالاشتراك مع كل الجهات المشاركة.

وقال موسى عبد الله، المتحدث الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالأقصر، إنَّ المجموعة التي ستشارك من الطلاب ستقوم بأعمال دهان أسوار المدارس بلون موحد، وكذلك دهان الأرضيات والتشجير أمام المدارس، وذلك بالإستعانة بموجهى عموم الزخرفة ومدرسى الزخرفة بالمدارس الفنيه بالمديرية.

وأضاف موسى عبد الله أنه من المقررأنَّ يتم المشاركة فى أعمال النظافة المحددة طبقًا للخطة الموضوعة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن فى المحافظة، إلى جانب الأنشطة الصيفية الموجودة حاليا بالمدارس.

«تعليم الأقصر» تشارك في مبادرة «حلوة يا بلدي» بدهان أسوار المدارس‎

أعلن طه بخيت محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مشاركة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة فى مبادرة «حلوة يابلدى» تحت رعايه محمد بدر محافظ الأقصر، والتى تنطلق فاعلياتها غدًا السبت.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ، فى بيان له اليوم الجمعة، أن مديرية التربية والتعليم ستشارك فى المباردة بمجموعات طلاب عمل فى كل إدارة تعليمية وفق الخطة الموضوعة من المحافظة، بالاشتراك مع كل الجهات المشاركة.

وقال موسى عبد الله، المتحدث الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالأقصر، إنَّ المجموعة التي ستشارك من الطلاب ستقوم بأعمال دهان أسوار المدارس بلون موحد، وكذلك دهان الأرضيات والتشجير أمام المدارس، وذلك بالإستعانة بموجهى عموم الزخرفة ومدرسى الزخرفة بالمدارس الفنيه بالمديرية.

وأضاف موسى عبد الله أنه من المقررأنَّ يتم المشاركة فى أعمال النظافة المحددة طبقًا للخطة الموضوعة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن فى المحافظة، إلى جانب الأنشطة الصيفية الموجودة حاليا بالمدارس.



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