بالفيديو.. النائبة زينب سالم لضابط قسم مدينة نصر: «أقسم بالله لأقعدك في بيتكم»

تداول رواد مواقع التواص الاجتماعي، مقطع فيديو لحظة نشوب مشاجرة بين النائبة البرلمانية زينب سالم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، وضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، أثناء محاولة الإفراج عن ابن شقيقتها المقبوض عليه وبحوزته مطواة، مما تسبب في إصابتها بحالة إغماء.

وظهرت سالم، خلال الفيديو، وهي تصرخ هي وابنها، مهددة الضابط بإنهاء خدمته، بقولها :” وديني حقي لناخده.. أقسم بالله لأقعده في بيته.. هيقعد في بيته”، ثم سقطت مغشيا عليها دون أن يظهر بالفيديو أي اعتداء للضابط عليها.

يذكر أن النائبة زينب سالم، أرسلت استغاثة عبر جروب “واتس اب” أعضاء البرلمان، عن قيام بعض ضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة بالاعتداء عليها، مشيرا إلى أنه فور معرفة الخبر توجه مباشرة إلى القسم للوقوف على الواقعة.