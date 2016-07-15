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محمد بن زايد ينعى ضحايا نيس: الجريمة تستهدفنا جميعا وسننتصر بإرادتنا وعزيمتنا

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محمد بن زايد ينعى ضحايا نيس: الجريمة تستهدفنا جميعا وسننتصر بإرادتنا وعزيمتنا محمد بن زايد ينعى ضحايا نيس: الجريمة تستهدفنا جميعا وسننتصر بإرادتنا وعزيمتنا
نعى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضحايا جريمة نيس الإرهابية، مؤكدا أنها تستهدف الجميع.

وكتب "بن زايد" فى مجموعة تغريدات عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أن جريمة نيس الإرهابية تستهدفنا جميعا وفى هذا الامتحان سننتصر بإرادتنا وعزيمتنا وتعاوننا المشترك.

وتابع "نقف مع فرنسا حكومة وشعبا متضامنين أمام الجريمة الإرهابية فى مدينة نيس، ونتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا ودعواتنا بالشفاء للمصابين"، مضيفا "جريمة نيس الإرهابية لن تثنينا عن عزمنا للتصدى للتطرف والإرهاب، ورسالة الإسلام السمحاء وقيمنا الإنسانية هى التى توجهنا".


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