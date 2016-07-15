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نهائي كاس ملك إسبانيا سيقام في 27 مايو

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نهائي كاس ملك إسبانيا سيقام في 27 مايو نهائي كاس ملك إسبانيا سيقام في 27 مايو

(إفي): صدقت الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة على جدول مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2016-2017، والذي ستقام فيه المباراة النهائية يوم 27 مايو من العام القادم، على الرغم من أن موعد اللقاء قد يؤجل إلى يوم 28 حال تصادف تأهل أحد فريقي المباراة الحاسمة لنهائي الدوري الأوروبي.

ووافق أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع (123 صوتا مؤيدا بدون أي رفض أو امتناع عن التصويت) على تعديل موعد المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا، وذلك وفقا لمقترح رابطة الدوري الإسباني.

وسيقام نهائي الكأس يوم 27 حال لم يتأهل أي من الفريقين المتنافسين به، لنهائي الدوري الأوروبي المقرر في 24 مايو، بينما لن يتأجل نهائي الكأس حال تأهل أحد هذين الفريقين للمباراة النهائية من دوري الأبطال الأوروبي يوم الثالث من يونيو.

وسيبدأ الموسم في 14 أغسطس المقبل بمباراة ذهاب كأس السوبر، بينما ستنطلق مسابقة الدوري في 21 من نفس الشهر، في الوقت الذي ستطول فيه عطلة أعياد الميلاد عن المتوقع، لتبدأ في 21 ديسمبر (اليوم الذي ستقام فيه مباراة دور الـ32 من كأس الملك) وتنتهي في الرابع من يناير مع بداية ذهاب دور الـ16 للبطولة.

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