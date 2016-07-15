أخبار عاجلة

الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صراع الصفقات - تقرير: ميلان يأمل في انتداب مدافع فياريال

Google+ Print
صراع الصفقات - تقرير: ميلان يأمل في انتداب مدافع فياريال صراع الصفقات - تقرير: ميلان يأمل في انتداب مدافع فياريال

(إفي): كشفت تقارير إخبارية اليوم الجمعة أن نادي ميلان الإيطالي يأمل في التعاقد مع الأرجنتيني، ماتيو موساكيو، لاعب فياريال الإسباني، لتدعيم خط دفاعه قبيل الموسم الكروي الجديد.

وأشارت صحيفة (ماركا) الإسبانية على موقعها الإلكتروني اليوم إلى أن ميلان يسعى للتوصل لاتفاق مع فياريال لإتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن.

وأضافت أن النادي الإيطالي كان قد قام بمحاولة أولى لضم موساكيو بنفس القيمة ولكن الأمر لم ينجح، وقد اجتمع ممثل عن ميلان مؤخرا مع مارسيلو لومبيا، وكيل المدافع الأرجنتيني، للتفاوض مجددا بشأن الصفقة.

وقالت (ماركا) إن مدرب ميلان، فينتشينزو مونتيلا، يعتبر ضم موساكيو أولوية بالنسبة له لتدعيم دفاع الفريق.

يشار إلى أن موساكيو قد جدد تعاقده مع فياريال في 2012 حيث تم إدراج شرط جزائي لفسخ العقد قدره 50 مليون يورو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع