صراع الصفقات - تقرير: ميلان يأمل في انتداب مدافع فياريال

(إفي): كشفت تقارير إخبارية اليوم الجمعة أن نادي ميلان الإيطالي يأمل في التعاقد مع الأرجنتيني، ماتيو موساكيو، لاعب فياريال الإسباني، لتدعيم خط دفاعه قبيل الموسم الكروي الجديد.

وأشارت صحيفة (ماركا) الإسبانية على موقعها الإلكتروني اليوم إلى أن ميلان يسعى للتوصل لاتفاق مع فياريال لإتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن.

وأضافت أن النادي الإيطالي كان قد قام بمحاولة أولى لضم موساكيو بنفس القيمة ولكن الأمر لم ينجح، وقد اجتمع ممثل عن ميلان مؤخرا مع مارسيلو لومبيا، وكيل المدافع الأرجنتيني، للتفاوض مجددا بشأن الصفقة.

وقالت (ماركا) إن مدرب ميلان، فينتشينزو مونتيلا، يعتبر ضم موساكيو أولوية بالنسبة له لتدعيم دفاع الفريق.

يشار إلى أن موساكيو قد جدد تعاقده مع فياريال في 2012 حيث تم إدراج شرط جزائي لفسخ العقد قدره 50 مليون يورو.