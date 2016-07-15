إخلاء سبيل عنتيل دروس خصوصية صور 120 مقطعا لطالبات بدمنهور بكفالة 2000 جنيه

قرر المستشار عبد الرحمن الشهاوى رئيس نيابة قسم دمنهور، بإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، إخلاء سبيل عنتيل الدروس الخصوصية فى دمنهور بضمان مالى 2000 جنيه.

ترجع أحداث الواقعة، حينما وردت معلومات لضباط مباحث الآداب، برئاسة العقيد طلال أبو وافية، مدعمة ببعض الفيديوهات، تفيد بقيام "أحمد.م. ا" 29 سنة حاصل على ليسانس دار علوم لغة عربية، وصاحب مركز للدروس الخصوصية للمرحلة الإعدادية والثانوية بمنطقة شبرا فى مدينة دمنهور، باستغلال تردد بعض الطالبات القصر على المركز، وقيامه بممارسة الرزيلة معهن وتصوير بعضهن وهن يرقصن.

وعلى الفور وجه اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، بإجراء تحريات موسعة حول الواقعة واستئذان النيابة العامة لضبط المتهم.

وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم بتصوير الطالبات من خلال كاميرات قام بتثبيتها داخل المركز الخاص به، وتمكن رجال مباحث الآداب بالبحيرة، برئاسة العقيد طلال أبو وافية، وإشراف اللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة، من ضبط المتهم وعثر على 3 كاميرات مثبتة فى أماكن مختلفة داخل المركز، وعثر بهاتفه المحمول على مقاطع جنسية صغيرة بلغت 120 مقطعا جنسيا لـ 3 فتيات، بالإضافة إلى عدد من الأفلام الجنسية الأجنبية، ومجموعة من صور الطالبات على الواتس أب.

- ضبط مدير مركز دروس خصوصية لتصويره 120 مقطعا جنسيا لطالبات بدمنهور

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