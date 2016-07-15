راغب علامة: هجوم نيس وقع على بعد 15 دقيقة مني

طمأن الفنّان راغب علامة متابعيه، بعد وقوع الهجوم الإرهابي في مدينة نيس الفرنسية حيث يقضي عطلته.

وكان راغب قد نشر قبل وقوع الحادث صورة له من نيس، وسارع لطمأنة محبيه الذين سألوا عنه، مؤكداً أنه موجود في مكان يبعد 15 دقيقة عن مكان الحادث، وقال إنّه كان يتعشى عندما سمع بالانفجار.

وقد كتب راغب على "تويتر" "مساء الخير من مدينة #نيس الفرنسية الرحمة للضحايا الذين سقطوا من جراء العملية الإرهابية كنا نتعشى في مكان يبعد حوالي ١٥ دقيقة عن مكان الحادثة... أحب أن اطمئن كل المحبين بأننا جميعنا العائلة والأصدقاء والفرقة الموسيقية بخير. شكراً لكل المحبين".