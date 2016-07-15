بالأرقام والفيديو: أغنيات أفلام العيد .. الليثي وصافينار يقهران محمد حماقي

كما اشتعلت حرب الإيرادات بين نجوم أفلام العيد، تتصاعد معركة "المشاهدات" بين نجوم غناء هذه الأفلام، فلكل فيلم أغنية مميزة تم طرحها عبر اليوتيوب، ضمن خطة الدعاية، والمفاجأة أن ترتيب المشاهدات مخالف تماماً لقائمة الأعلى حصداً للإيرادات، فالنجمة صافينار صاحبة الصدارة مع المطرب الشعبي محمود الليثي، بينما يتراجع النجم محمد حماقي بأغنية فيلم "من 30 سنة" وتحظى الفنانة ياسمين عبد العزيز بمكانة خاصة جداً.

يتذيل فيلم "30 يوم في العز" قائمة إيرادات أفلام العيد، ولكنه الأول بقائمة أكثر أغنيات العيد مشاهدة، بعدما حصد الثنائي المطرب الشعبي محمود الليثي، والراقصة صافينار الصدارة مع أغنية "كدة ما طمرش" بعدد مشاهدات 3,705,667 مشاهدة بأقل من أسبوعين.

تحالف الطرب الشعبي مع الرقص الشرقي، يكسب مجدداً مع صوت المطربة أمينة ورقص الفنانة دينا بأغنية "خلق فالصو" الترويجية لفيلم العيد "بارتي في حارتي" الذي لم يحقق إيرادات تقريباً، ولكنه على اليوتيوب جمع 351,122 مشاهدة.

النجمة الكوميدية ياسمين عبد العزيز اعتادت تقديم أغنية ضمن كل فيلم لها، وهذا العام ساهمت مع المطرب الشعبي محمود الليثي بتقديم أغنية "أسيبه ليه" ضمن أحداث فيلم "أبو شنب"، وحققت حتى اللحظة 1,348,074 مشاهدة.

فيلم "جحيم في الهند" حقق أرقاماً قياسية طوال أيام العيد، وراهن نجمه محمد إمام كثيراً على أغنية "تك دنة" المستوحاة من استعراضات أفلام بوليوود، ولكنه خسر الرهان، بعدما اكتفت الشركة المنتجة بعرض 20 ثانية فقط من الاستعراض حققت نسبة مشاهدة 186,210 فقط.



النجم محمد حماقي أحد ملوك موقع اليوتيوب ويحقق دوماً أرقاماً قياسية، ولكن طرح أغنيته "اللقا" من فيلم "من 30 سنة" لم يحقق نفس النجاح بسبب الاكتفاء بوضع بوستر الفيلم، وعدم تضمنها مشاهد منه لنجومه أحمد السقا ومنى زكي، أو حتى لحماقي نفسه، والنتيجة 318,361 مشاهدة فقط.

"جحيم من الهند" حسم معركة الايرادات .. ولكن على اليوتيوب صافينار تكسب مع محمود الليثي وأغنية "30 يوم في العز".