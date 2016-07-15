شيخ الأزهر: متضامنون مع فرنسا في حادث «نيس» و«داعش» بغاة في الأرض يجب قتالهم

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إدانته الشديدة لحادث الاعتداء الإرهابي المروع الذي شهدته مدينة نيس الفرنسية، ليل الجمعة، وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص من المدنيين الأبرياء .

وقال الطيب، في تصريحات صحفية من داخل الحرم النبوي الشريف اليوم الخميس، إن من يرتكبون مثل هذه الأعمال الإرهابية ويسفكون دماء الأبرياء بغاةٌ مجرمون مُحارِبون لله ورسوله ومفسدون في الأرض، يجب علي وُلاة الأمور وقادة العالم قتالهم ودحرهم وتخليص العالم من شرورهم .

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تضامن الأزهر الشريف مع الجمهورية الفرنسية في هذا الحادث الإرهابي الأثيم ، موضحا أنه تمت مناقشة سبل مواجهة التطرف والارهاب واستعراض الجهود التي يقودها الأزهر الشريف محليا وعالميا في مواجهة الفكر المتطرف، وذلك خلال اللقاءات التي أجراها فضيلته مع الرئيس فرانسوا أولاند والمسئولين الفرنسيين خلال زيارة فضيلته الأخيرة إلى باريس في مايو الماضي .

وشدد الطيب، على أن الأزهر الشريف لديه إصرار واضح على مواجهة الفكر المتطرف وتفكيكه وتجفيف منابعه واقتلاعه من جذوره ونشر الوسطية والسلام في كافة ربوع العالم ، داعيا إلى ضرورة تضافر الجهود لوضع استراتيجية عالمية للقضاء على هذا الإرهاب الأسود وتخليص العالم من آفاته وشروره، مقدما خالص تعازيه للجمهورية الفرنسية رئيسا وحكومة وشعبا ولأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.