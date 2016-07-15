استئصال ورم نادر لغدة درقية بالقفص الصدرى بدلا من الرقبة

قام الدكتور سليمان محمد سليمان رئيس أقسام الجراحة وجراحة الأورام بالمستشفى الجوى باستئصال ورم نادر للغدة الدرقية كانت موجودة بالقفص الصدرى كحالة نادرة، وكانت تزن كيلو ونصف.

وقال الدكتور سليمان محمد سليمان إنه من المعروف أن الغدة الدرقية موجودة أسفل الرقبة، والغريب والنادر أن تكون بالقفص الصدرى، موضحا أن الغدة الدرقية التى تم استئصالها كانت موجودة بالقفص الصدرى بدلا من أسفل الرقبة، وحجمها كيلو ونصف، موضحا أنه من النادر أنها فى القفص الصدرى، وتم تشخيصها بعد عمل أشعة مقطعية وتم استئصالها بنجاح.

وأشار الدكتور سليمان إلى أن المريض كان يعانى من ضيق بالتنفس، والتهاب متكرر بالقفص الصدرى، وكان يتم تشخيصه على أنه يعانى من التهابات بالقفص الصدرى وكان يتم اعطاء المريض موسعات للشعب، وكان يعالج علاجه على أنه أزمة، موضحا أن الأشعة المقطعية أظهرت أن الغدة الدرقية كانت تقوم بالضغط على القفص الصدرى فتسبب للمريض ضيق بالتنفس، موضحا أنه تم إجراء الجراحة بنجاح بدون نقل دم، وأن المريض الذى يبلغ من العمر 45 عاما خرج من المستشفى فى اليوم الثانى للجراحة.

وأوضح المريض أن الغدة الدرقية مكانها أسفل الرقبة وشكلها يشبه الفراشة، لأنها عبارة عن فص يمين وفص شمال، ونادرا أن تكون داخل القفص الصدرى.

وأكد أنه باستخدام التكنولوجيا الحديثة تم خضوع المريض للعملية الجراحية بأجهزة ربط الأوعية الدموية الحديثة، وبحالة صحية جيدة،خرج المريض بعد يومين وبحالة صحية جيدة، وهى حالة نادرة جدا وتحدث بنسبة حالة بالمليون.

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