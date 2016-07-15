أخبار عاجلة

الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"صحة الشرقية" تفعل "البصمة الإلكترونية" بمستشفى ديرب نجم لكثرة غياب الأطباء

Google+ Print
"صحة الشرقية" تفعل "البصمة الإلكترونية" بمستشفى ديرب نجم لكثرة غياب الأطباء "صحة الشرقية" تفعل "البصمة الإلكترونية" بمستشفى ديرب نجم لكثرة غياب الأطباء
قام الدكتور محمد سرحان، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المفاجئ على مستشفى ديرب نجم المركزى، بعد شكوى نشرها موقع "اليوم السابع" قبل يومين للمرضى من سوء الخدمات الطبيبة وغياب الأطباء .

وقرر وكيل الوزارة تفعيل نظام البصمة الإلكترونية بدءا من الأحد، للتصدى للغياب، وتوفير طبيب عظام، بعدما رصد زيادة عدد الحالات وطبيب واحد يقوم بعلاجهم، ووعد وكيل الوزارة بتوفير جهاز آخر للمستشفى بقسم الأشعة، بالإضافة إلى وحدة CR .

واستمع وكيل الوزارة إلى إدارة المستشفى انها طلبت من الشركة الخاصة بإصلاح جهاز الأشعة المتنقل والتى حددت مبلغ مالى 3000 جينة للكشف على الجهاز، وقام مهندس من إدارة الصيانة بالمديرية بإصلاح الجهاز دون أى تكاليف مالية بالإضافة إلى أنه قام بإصلاح جهاز تخدير آخر بالمستشفى بنفس الطريقة، وقرر وكيل الوزارة صرف مكافأة مالية له، وكذلك تلاحظ وجود بعض الملاحظات بوحدة العناية الجارى إنشاؤها بالمستشفى، ووجه وكيل الوزارة بضرورة تعديل الوضع الحالى، ويتم اعتمادها من الوزارة، وقرر وكيل الوزارة تمديد العمل بعيادات الأسنان وعيادة العلاج الطبيعى لفترة مسائية للاستفادة من الأعداد الكبيرة .


>- بالصور.. أهالى ديرب نجم يشكون غياب الأطباء بالمستشفى المركزى ‎
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365