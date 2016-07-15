"صحة الشرقية" تفعل "البصمة الإلكترونية" بمستشفى ديرب نجم لكثرة غياب الأطباء

قام الدكتور محمد سرحان، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المفاجئ على مستشفى ديرب نجم المركزى، بعد شكوى نشرها موقع "اليوم السابع" قبل يومين للمرضى من سوء الخدمات الطبيبة وغياب الأطباء .

وقرر وكيل الوزارة تفعيل نظام البصمة الإلكترونية بدءا من الأحد، للتصدى للغياب، وتوفير طبيب عظام، بعدما رصد زيادة عدد الحالات وطبيب واحد يقوم بعلاجهم، ووعد وكيل الوزارة بتوفير جهاز آخر للمستشفى بقسم الأشعة، بالإضافة إلى وحدة CR .

واستمع وكيل الوزارة إلى إدارة المستشفى انها طلبت من الشركة الخاصة بإصلاح جهاز الأشعة المتنقل والتى حددت مبلغ مالى 3000 جينة للكشف على الجهاز، وقام مهندس من إدارة الصيانة بالمديرية بإصلاح الجهاز دون أى تكاليف مالية بالإضافة إلى أنه قام بإصلاح جهاز تخدير آخر بالمستشفى بنفس الطريقة، وقرر وكيل الوزارة صرف مكافأة مالية له، وكذلك تلاحظ وجود بعض الملاحظات بوحدة العناية الجارى إنشاؤها بالمستشفى، ووجه وكيل الوزارة بضرورة تعديل الوضع الحالى، ويتم اعتمادها من الوزارة، وقرر وكيل الوزارة تمديد العمل بعيادات الأسنان وعيادة العلاج الطبيعى لفترة مسائية للاستفادة من الأعداد الكبيرة .

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