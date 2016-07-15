البرلمان العربى يدين عملية نيس الإرهابية بفرنسا

أدان أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى العملية الإرهابية الجبانة التى أودت بحياة عدد كبير من المدنيين ليلة أمس فى مدينة نيس بفرنسا .

وقال الجروان، فى بيان له اليوم، إن كافة الشعب العربى يستنكر بشدة هذه الجريمة النكراء مؤكدا تضامن البرلمان العربى مع جمهورية فرنسا الصديقة فى ما تتخذه من اجراءات فى هذه الظروف لحماية أمنها.

وقال رئيس البرلمان العربى إن البرلمان العربى يؤكد أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لا تمت للدين الإسلامى بصلة ولا يجب ربطها بالإسلام وتعاليمه السمحة الداعية للسلام لكل شعوب العالم. مطالبا بتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب و تجفيف منابعة لحماية الإنسانية من هذا الفكر البغيض، ومؤكدا أن البرلمان العربى على أتم الاستعداد للعمل المشترك مع كافة الدول والمنظمات فى هذا الاتجاه .

وتقدم الجروان الى فرنسا حكومةً وشعبا والى أسر الضحايا بخالص العزاء والمواساة متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

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