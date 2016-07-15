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بان كى مون يطلب من السعودية تفاصيل إجراءات التحالف لمنع قتل الأطفال باليمن

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بان كى مون يطلب من السعودية تفاصيل إجراءات التحالف لمنع قتل الأطفال باليمن بان كى مون يطلب من السعودية تفاصيل إجراءات التحالف لمنع قتل الأطفال باليمن
ضغط الأمين العام للأمم المتحدة بان جى مون أمس الخميس (14 يوليو) على لتقدم معلومات عن الإجراءات التى تتخذها للحيلولة دون قتل وإصابة الأطفال فى اليمن بينما قالت الرياض إنها تنفذ عملياتها العسكرية بمنتهى الحرص.

واجتمع بان مع وزير الخارجية السعودى عادل الجبير فى نيويورك لمزيد من المناقشات حول تقرير الأمم المتحدة عن الأطفال والصراع المسلح وهو التقرير الذى وضع التحالف الذى تقوده السعودية فى قائمة سوداء لقترة وجيزة بسبب قتل الأطفال فى اليمن.

ورفع بان التحالف من القائمة السوداء لحين إجراء مراجعة مع الرياض على أساس أنها من كبار المانحين للأمم المتحدة وهددت بخفض التمويل الذى تقدمه للمنظمة الدولية.

ونفت السعودية إطلاق تهديدات لكن بان وجه انتقادات لاذعة للرياض لأنها تمارس ضغطا "غير مقبول".

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم بان بعد الاجتماع "رحب الأمين العام باستعداد التحالف لاتخاذ الإجراءات الضرورية الملموسة لإنهاء ومنع الانتهاكات ضد الأطفال."

وأضاف أن بان قال للجبير إنه يأمل "أن يكون يإمكان التحالف تقديم معلومات عن الإجراءات الملموسة التى اتخذها" قبل اجتماع مجلس الأمن حول التقرير فى الثانى من أغسطس آب.

واجتمع بان أيضا مع الأمير محمد بن سلمان ولى ولى عهد السعودية ووزير الدفاع الشهر الماضى. وتقول السعودية إن التقرير استند إلى معلومات غير دقيقة.

وجاء فى تقرير الأمم المتحدة أن التحالف الذى بدأ حملة جوية فى اليمن فى مارس آذار العام الماضى لهزيمة الحوثيين المتحالفين مع إيران مسؤول عن 60 فى المئة من وفيات وإصابات الأطفال فى الحرب العام الماضى وأنه قتل 510 أطفال وأصاب 667 آخرين.

وقال الجبير بعد الاجتماع إن التحالف ينفذ عملياته بحرص شديد لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين وخاصة الأطفال.

وشدد على التزام التحالف بالقانون الإنسانى الدولى خلال تنفيذ عملياته فى اليمن.

ويضم التحالف الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر ومصر والأردن والمغرب والسنغال والسودان.

وقال مراقبو العقوبات التابعون للأمم المتحدة فى يناير كانون الثانى إن التحالف استهدف مدنيين فى اليمن وإن بعض هجماته يمكن أن تكون جرائم ضد الإنسانية.
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مصر 365

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