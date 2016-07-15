هيئة كبار العلماء فى السعودية هجوم "نيس" نتيجة جرائم النظام السورى

أفادت فضائية العربية الحدث فى نبأ عجل لها، منذ قليل، أن هيئة كبار العلماء فى السعودية اعتبرت أن الحادث الإرهابى الذى شهدته مدينة "نيس"، الذى راح ضحيته 84 قتيلاً و18 مصابًا، نتيجة لجرائم النظام السورى.

فيما أضافت الفضائية أن الملك سلمان أعلن للرئيس فرانسوا هولاند، تضامنه مع فرنسا فى رفض الإرهاب بكل أشكاله.

بالفيديو والصور.."دماء" فى ساحات الاحتفال بالعيد الوطنى الفرنسى.. شاحنة تدهس حشدا من المواطنين بمدينة نيس..سقوط عشرات القتلى ومقتل منفذ الهجوم.. والسلطات تصف الحادث بـ"الاعتداء" وتدعو المواطنين للحذر

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