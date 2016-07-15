ضبط مدير مركز للدروس الخصوصية لتصويره 120 مقطعًا جنسيًا لطالبات بدمنهور

تمكن العقيد طلال أبو وافية رئيس مباحث الآداب، تحت إشراف اللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة، الجمعة، من ضبط مدير مركز للدروس الخصوصية بمنطقة شبرا بمدينة دمنهور لقيامه بتصوير الطالبات أثناء ممارسة الجنس والرقص .

تعود أحداث الواقعة حينما وردت معلومات لضباط مباحث الآداب برئاسة العقيد طلال أبو وافية مدعمة ببعض الفيديوهات تفيد بقيام ” أحمد.م. ا ” 29 سنة حاصل على ليسانس دار علوم لغة عربية وصاحب مركز للدروس الخصوصية للمرحلة الإعدادية والثانوية بمنطقة شبرا بمدينة دمنهور، باستغلال تردد بعض الطالبات القصر على المركز وقيامه بممارسة الرذيلة معهن وتصوير مقاطع رقص ومقاطع جنسية لهن.

على الفور وجه اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة بإجراء تحريات موسعة حول الواقعة واستئذان النيابة العامة لضبط المتهم .

توصلت التحريات إلى قيام المتهم بتصوير الطالبات من خلال كاميرات قام بتثبيتها داخل المركز الخاص به، وتمكن رجال مباحث الآداب بالبحيرة، برئاسة العقيد طلال أبو وافية وإشراف اللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة من ضبط المتهم وعثر على 3 كاميرات مثبتة فى أماكن مختلفة داخل المركز.

كما عثر بهاتفه المحمول على مقاطع جنسية صغيرة بلغت 120 مقطعًا جنسيًا لـ 3 فتيات، بالإضافة إلى عدد من الأفلام الجنسية الأجنبية ومجموعة من صور الطالبات على الواتس آب.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5757 إدارى قسم دمنهور، وجار العرض على النيابة العامة.