زراعة 37504 فدان محاصيل صيفية بالفرافرة بزيادة 7000فدان عن العام الماضي‎

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد، عن زراعة 37504 فدان محاصيل صيفية بواحة الفرافرة، بزيادة 7000 فدان عن العام الماضي.

صرح الدكتور محسن عبد الوهاب مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد، وقال أن الزيادة جاءت بعد إضافة الاراضى الجديدة، فى سهل بركة والمساحات المخصصة للمستثمرين، كما أن الموسم الصيفي الحالي، شهد التوسع في زراعة محصول الفول السودانى ومساحات الخضر.

وأضاف محسن، أن هناك لقاء سيتم مع مندوبين لأحد مصانع السكر لبحث التوسع فى صناعة البنجر بمركز الفرافرة وقراة تمهيدا لشراء المحصول خاصة بعد نجاح زراعته بالمنطقة.