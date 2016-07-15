أخبار عاجلة

الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

زراعة 37504 فدان محاصيل صيفية بالفرافرة بزيادة 7000فدان عن العام الماضي‎

Google+ Print
زراعة 37504 فدان محاصيل صيفية بالفرافرة بزيادة 7000فدان عن العام الماضي‎ زراعة 37504 فدان محاصيل صيفية بالفرافرة بزيادة 7000فدان عن العام الماضي‎

أرشيفية

أعلنت مديرية الزراعة بالوادي الجديد، عن زراعة 37504 فدان محاصيل صيفية بواحة الفرافرة، بزيادة 7000 فدان عن العام الماضي.

صرح الدكتور محسن عبد الوهاب مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد، وقال أن الزيادة جاءت بعد إضافة الاراضى الجديدة، فى سهل بركة والمساحات المخصصة للمستثمرين، كما أن الموسم الصيفي الحالي، شهد التوسع في زراعة محصول الفول السودانى ومساحات الخضر.

وأضاف محسن، أن هناك لقاء سيتم مع مندوبين لأحد مصانع السكر لبحث التوسع فى صناعة البنجر بمركز الفرافرة وقراة تمهيدا لشراء المحصول خاصة بعد نجاح زراعته بالمنطقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا