انتشال جثة طفل غرق بمروى بالمنوفية

تمكن أهالى قرية منشأة جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، من انتشال جثة طفل غرق بمروى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان قد تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم محمد السخاوى، رئيس مباحث مركز شرطة أشمون، من إدارة شرطة النجدة، بغرق طفل بمروى، بقرية منشأة جريس دائرة المركز، ووفاته.

وبالانتقال والفحص تبين قيام الأهالى بانتشال جثة الطفل ع. ى. ر ا 3 سنوات ومقيم بذات الناحية، وبمناظرتها تلاحظ عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بها، وتم نقلها لمنزله بمعرفة الأهالى.

بسؤال والدة المتوفى إ. إ. م 31 عاما ربة منزل أفادت أنه أثناء قيام المتوفى باللهو سقط بالمروى المارة من أمام منزله ونفت الشبهة الجنائية. وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية.

وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 24529 جنح مركز أشمون لسنة 2016 م وجار العرض على النيابة.

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