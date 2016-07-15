دراسة: تناول الأسبرين يوميا يحمى مرضى السمنة من سرطان القولون

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعتى نيوكاسل وليدز البريطانية، أن تناول الأسبرين بشكل يومى منتظم له فوائد صحية مثيرة على الأشخاص المصابين بالسمنة واضطرابات الوزن.

وأشارت الدراسة التى شملت 1000 رجل وامرأة، واستمرت 10 سنوات إلى أن تناول هذا المسكن الشهير، الذى يحتوى على أسيتيل حمض الساليسيلك، يحد بشكل ملحوظ من الإصابة بسرطان القولون، خاصة بين الأشخاص المعرضين للإصابة بالأورام نتيجة أسباب وراثية.

ويرجع ذلك إلى فاعلية الأسبرين فى مكافحة الالتهابات، وبالتالى الحد من نمو وانتشار الأورام السرطانية، كما يساهم الأسبرين فى تعزيز قدرة المناعة على مقاومة الأورام.

وأكد الباحثون أن التمتع بالوزن الصحى والتخلص من البدانة يعد من أفضل الوسائل لمكافحة سرطان القولون، ولكن يمكن فى الوقت نفسه للأشخاص المصابين باضطرابات الوزن وفشلوا فى التخلص من الوزن الزائد أن يتناولوا عقار الأسبرين بشكل يومى منتظم للحد من هذه المخاطر الصحية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Clinical Oncology" خلال شهر يوليو الجارى، كما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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