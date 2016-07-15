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الاستخبارات الفرنسية: منفذ هجوم «نيس» لم يكن له ميول متطرفة أو إرهابية

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الاستخبارات الفرنسية: منفذ هجوم «نيس» لم يكن له ميول متطرفة أو إرهابية الاستخبارات الفرنسية: منفذ هجوم «نيس» لم يكن له ميول متطرفة أو إرهابية

عملية دهس في مدينة نيس الفرنسية

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، منذ قليل، أن التحقيقات الأولية فى حادث الدهس الذى وقع مساء أمس الخميس فى مدينة نيس الفرنسية وخلف عشرات القتلى والجرحى، أكدت أن منفذ الحادث الذى يدعى ” محمد لحويج بوهلال” فرنسي من أصل تونسي، لم يكن معروف لدى جهات الامن والإستخبارات كونه مرتبط بجماعات إرهابية او متطرفة، ولا يوجد له سجلات خطرة على الامن القومى الفرنسى.

وأوضحت الشرطة الفرنسية، أن “بوهلال” ارتكب جرائم تتعلق بالقانون العام، مثل السرقة والسرقة بالإكراه، والعنف المنزلى، وأنه لم يكن تحت أي نوع من أنواع المراقبة الفرنسية ولكنه كان من البداية مجرم تعرفه الشرطة..

ومن جانبها قامت الشرطة الفرنسية بقتل السائق بعدما قاد الشاحنة التى تبلغ حمولتها 25 طنا وبدون لوحات معدنية لأكثر من 100 متر على امتداد شارع “برومناد ديزانجليه” فى نيس ليدهس حشدا من الأشخاص خلال الاحتفالات.

“بوهلال” يبلغ من العمر 31 عامًا، وحسب ما أوردته مصادر شرطة نيس فهو من سكان المدينة محل الإعتداء، وما زالت التحريات جارية في سبيل معرفة كل شيء عن من شارك في الجريمة التي راح ضحيتها 80 وجرح 120 آخرين بينهم 18 في حالة حرجة.

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