فان كليف أند آربلز تحتفل بفن الرقص مرة أُخرى!

لطالما حرصت دار "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arpels على أو يتماشى حسّ الجمال والانسجام لديها مع سعيها الدائم نحو التفوق، ومن هي فهي تعتبر فن الرقص من أبرز مصادر الوحي لابتكاراتها. فقد صمّمت الدار أولى مشابك الباليرينا (راقصات الباليه) عام 1940 في نيويورك بطلب من لويس آربلز الذي كان يعشق فنون الباليه والأوبرا.

وهذا العام وفي 24 يونيو قدم مسرح "سادلرز ويلز" العرض العالمي الأول "في الجانب الآخر" On the Other side وهو آخر ابداعات الفنان ومصمم الرقص "بينجامين ميلبيه" بدعم من "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arpels. وهذا العرض هو الجزء الثالث من ثلاثية "جيمز" التي تعتبر ثمرة الشراكة بين فرقته "ال أي دانس بروجيكت" وبين دار المجموهرات الراقية.

لاشك أن هذا التعاون الفني مع "بينجامين ميلبيه" هو دليل آخر على الارتباط الوثيق الذي تملكه دار "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arpels الراقية بعالم الرقص.