أخبار عاجلة

الأهلي يناقش أزمة الكأس اليوم -
بالأرقام.. هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي أمام إنبي؟ -
كوبر يفاضل بين أمير عادل والشيخ استعدادًا لمعسكر يونيو -
تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

فان كليف أند آربلز تحتفل بفن الرقص مرة أُخرى!

Google+ Print

الأربعاء 13-07-2016 14:54

لطالما حرصت دار "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arpels على أو يتماشى حسّ الجمال والانسجام لديها مع سعيها الدائم نحو التفوق، ومن هي فهي تعتبر فن الرقص من أبرز مصادر الوحي لابتكاراتها. فقد صمّمت الدار أولى مشابك الباليرينا (راقصات الباليه) عام 1940 في نيويورك بطلب من لويس آربلز الذي كان يعشق فنون الباليه والأوبرا.
وهذا العام وفي 24 يونيو قدم مسرح "سادلرز ويلز" العرض العالمي الأول "في الجانب الآخر" On the Other side وهو آخر ابداعات الفنان ومصمم الرقص "بينجامين ميلبيه" بدعم من "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arpels. وهذا العرض هو الجزء الثالث من ثلاثية "جيمز" التي تعتبر ثمرة الشراكة بين فرقته "ال أي دانس بروجيكت" وبين دار المجموهرات الراقية.
لاشك أن هذا التعاون الفني مع "بينجامين ميلبيه" هو دليل آخر على الارتباط الوثيق الذي تملكه دار "فان كليف أند آربلز" Van Cleef&Arpels الراقية بعالم الرقص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي